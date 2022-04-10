Столтенберг рассказал о планах укрепить НАТО на восточном фланге

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл планы НАТО разместить постоянные вооруженные силы рядом с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.

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«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», — приводит цитату Столтенберга RT.

Генсек НАТО рассчитывает, что лидеры НАТО ратифицируют проект в Мадриде, когда соберутся на июньский саммит.

По данным Столтенберга, на восточном фланге НАТО сейчас сконцентрировано 40 тыс. солдат альянса, отметив, что до начала российской спецоперации их там находилось в десять раз меньше.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что не видит нарушений альянсом обещания о нерасширении на восток, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал сообщения об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТОЙенс Столтенберг
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