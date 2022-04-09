Клинтон рассказал о предложениях Путину и Ельцину вступить в НАТО
Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. Об этом политик пишет в своей колонке для Atlantic.
Клинтон отметил, что в 1990-е годы связи между альянсом и РФ развивались: Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира» и некоторых миротворческих операциях, был заключен Основополагающий акт Россия - НАТО, США финансировали вывод российских войск из Прибалтики.
«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — подчеркнул политик.
По словам Клинтона, заявления о том, что США «игнорировали, не уважали и старались изолировать» РФ — ложные. При этом экс-президент признал, что НАТО расширялась на восток вопреки возражениям России.
Владимир Путин ранее заявлял, что в 2000 году Клинтон «весьма сдержанно» отреагировал на вопрос о возможном принятии России в Североатлантический альянс. При этом реальная позиция США, по словам российского лидера, выражалась в фактических недружественных шагах: поддержке террористов на Северном Кавказе, пренебрежении к мнению РФ в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО.
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