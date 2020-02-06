В Британии решили снять ряд торговых санкций с РФ
Британское правительство намерено снять ряд торговых ограничений с РФ после завершения переходного периода Brexit. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, Великобритания отменит антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги. Некоторые из ранее наложенных ЕС торговых пошлин продолжат свое действие.
После процесса, длившегося более трех лет, Британия вышла из Евросоюза 31 января 2020 года. Переходный период будет длиться год. Референдум о выходе Британии из Евросоюза состоялся в 2016 году.
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