Мэра Херсона пригласили в Москву, посмотреть на «болота»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН пригласил в гости мэра Херсона, который обиделся на высказывание Путина о землях Причерноморья.
В ходе большой пресс-конференции президента России Владимир Путин отметил, что земли Причерноморья это исконно русские территории, которые были переданы Украине в ходе создания СССР. Острую реакцию на это заявление высказал мэр Херсона Владимир Николаенко. По его словам, «прекрасное и далекое от московских болот» Причерноморье является «культурно украинским» регионом и никакого отношения к России не имеет. Также он добавил, что на подобное высказывание российского лидера должны были отреагировать в Киеве, сообщает пресс-служба администрации Херсона.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН предложил Владимиру Николаенко не сомневаться в географических и исторических познаниях российского президента.
«Пусть мэр лучше учит историю и тогда узнает, чьи это были земли. Я думаю, что не стоит ему подвергать сомнениям знания нашего президента, которые фундаментальны в отличие от знаний мэра Херсона. А во-вторых, откровенно говоря, подобные высказывания подрывают авторитет мэра в глазах его же жителей области – Херсон испокон веков был Новороссией и, жители прекрасно это знают. Тем более мы ни в коем случае не ставим под сомнение нынешнюю принадлежность этой области к Украине», - сказал сенатор Джабаров.
Отвечая на высказывание про «московские болота» парламентарий предложил мэру Херсона приехать лично и осмотреть Москву и ее область.
«На счет московских болот он тоже погорячился. Надо его пригласить в Московскую область, пусть посмотрит, найдет болота, увидит красавицу-столицу нашу. Не надо добывать популистские очки подобным образом, оскорбляя соседей», - заключил собеседник НСН.
Напомним, 15-я пресс-конференция Владимира Путина в качестве президента РФ состоялась 19 декабря. Ее длительность составила 4 часа 18 минут. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пресс-конференция способствовала росту доверия и одобрения деятельности президента. Так с 9 по 15 декабря среднее значение показателя одобрения деятельности главы России составляло 62,5%, а 19 декабря рейтинг подрос до 64%. Уровень доверия с 69,3% вырос до 71,2%.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Самолет Багдад-Минск экстренно сел в Ростове
- Москва и Киев откажутся от взаимных газовых претензий с 1 января
- Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане
- Путин передал соболезнования президенту Казахстана в связи с авиакатастрофой
- Чёрные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Казахстане