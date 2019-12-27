Мэра Херсона пригласили в Москву, посмотреть на «болота»

«Пусть мэр лучше учит историю и тогда узнает, чьи это были земли. Я думаю, что не стоит ему подвергать сомнениям знания нашего президента, которые фундаментальны в отличие от знаний мэра Херсона. А во-вторых, откровенно говоря, подобные высказывания подрывают авторитет мэра в глазах его же жителей области – Херсон испокон веков был Новороссией и, жители прекрасно это знают. Тем более мы ни в коем случае не ставим под сомнение нынешнюю принадлежность этой области к Украине», - сказал сенатор Джабаров.

Отвечая на высказывание про «московские болота» парламентарий предложил мэру Херсона приехать лично и осмотреть Москву и ее область.

«На счет московских болот он тоже погорячился. Надо его пригласить в Московскую область, пусть посмотрит, найдет болота, увидит красавицу-столицу нашу. Не надо добывать популистские очки подобным образом, оскорбляя соседей», - заключил собеседник НСН.

Напомним, 15-я пресс-конференция Владимира Путина в качестве президента РФ состоялась 19 декабря. Ее длительность составила 4 часа 18 минут. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пресс-конференция способствовала росту доверия и одобрения деятельности президента. Так с 9 по 15 декабря среднее значение показателя одобрения деятельности главы России составляло 62,5%, а 19 декабря рейтинг подрос до 64%. Уровень доверия с 69,3% вырос до 71,2%.

