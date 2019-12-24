Путин определил приоритеты для Госдумы и Совфеда

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 декабря, поблагодарил российских парламентариев за «конструктивную и содержательную» работу в 2019 году и обозначил основные направления работы законодателей в 2020 году.

Одним из приоритетов глава государства назвал улучшение бизнес-климата, сообщает агентство ТАСС. Путин упомянул о создании эффективных инструментов для привлечения и защиты инвестиций.