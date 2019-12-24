Путин определил приоритеты для Госдумы и Совфеда
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 декабря, поблагодарил российских парламентариев за «конструктивную и содержательную» работу в 2019 году и обозначил основные направления работы законодателей в 2020 году.
Одним из приоритетов глава государства назвал улучшение бизнес-климата, сообщает агентство ТАСС. Путин упомянул о создании эффективных инструментов для привлечения и защиты инвестиций.
Президент также напомнил о предстоящей работе по исключению из законодательства устаревших норм, касающихся регулирования бизнеса.
«Предстоит серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины», - заявил Путин.
Ранее сообщалось, что ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию состоится 15 января 2020 года. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что работа над содержанием послания только началась.
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