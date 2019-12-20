Пресс-конференция сильно приподняла рейтинг Путину

За минувшую неделю, с 9 по 15 декабря 2019 года, среднее значение показателя одобрения деятельности Путина составляло 62,5%. На вопрос, доверяете ли вы президенту России, положительно ответили 69,3% опрошенных. Не доверяют главе государства 26,3% опрошенных.

19 декабря рейтинг одобрения подрос до 64%, тогда как уровень доверия составил 71,2%, отмечает Газета.ру.

Напомним, 15-я пресс-конференция Владимира Путина в качестве президента России прошла накануне, 19 декабря. Она продолжалась 4 часа и 18 минут. На мероприятие аккредитовались около 2000 журналистов.

