Вашингтон не принял решения по вопросу предоставления РСЗО Украине

При этом Кирби отметил, что США в курсе просьбы Украины.

Эти вооружения, с точки зрения Киева, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.



