Вашингтон не принял решения по вопросу предоставления РСЗО Украине

Власти США пока не приняли решения по просьбе Украины предоставить ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Пентагон: США не будут вступать в конфликт на море из-за Одессы

При этом Кирби отметил, что США в курсе просьбы Украины.

Эти вооружения, с точки зрения Киева, имеют решающее значение в контексте боевых действий на Донбассе.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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