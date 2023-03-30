В Совфеде предложили внести изменения в закон о гражданской обороне
Закон о гражданской обороне в России нуждается в доработке. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации, бывший замглавы МЧС Юрий Воробьев.
Сенатор считает, что в законе нужно четко прописать инструкции для должностных лиц «в новых реалиях», определить их функции. Парламентарий предложил создать эффективную систему управления и оповещения.
Воробьев призвал как можно скорее внести изменения в закон. По его словам, с момента принятия документа появились новые информационные, финансовые и технологические инструменты давления.
Подозреваемые или обвиняемые в совершении умышленного преступления не смогут получить лицензию на приобретение оружия. Соответствующая поправка вступила в силу 30 марта, передает НСН.
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