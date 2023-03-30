В Совфеде предложили внести изменения в закон о гражданской обороне

Сенатор считает, что в законе нужно четко прописать инструкции для должностных лиц «в новых реалиях», определить их функции. Парламентарий предложил создать эффективную систему управления и оповещения.

Воробьев призвал как можно скорее внести изменения в закон. По его словам, с момента принятия документа появились новые информационные, финансовые и технологические инструменты давления.

Подозреваемые или обвиняемые в совершении умышленного преступления не смогут получить лицензию на приобретение оружия. Соответствующая поправка вступила в силу 30 марта, передает НСН.

