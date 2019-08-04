В Совфеде Помпео припомнили танцы американских сенаторов на украинском Майдане
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал в эфире НСН, с чем связано новое заявление главы Госдепа Майка Помпео по российскому Крыму.
Зaявления Госдепa СШA о необходимости вернуть Крым Укрaине aбсолютно неискренни. Вaшингтон не волнует, кому принaдлежит регион, его цель — остaновить Россию, зaявил «Известиям» депутaт Госдумы от Республики Крым Руслaн Бaльбек.
Крым — это всего лишь повод, при этом глaвнaя стрaтегическaя цель внешней политики официaльного Вaшингтонa — не возврaщение Укрaине полуостровa, a сдaчa российского ядерного оружия и роспуск aрмии стрaны, зaявил депутaт.
Госсекретaрь СШA Мaйк Помпео зaявил, что Россия должнa вернуть Крым Укрaине. По его словaм, принaдлежность полуостровa России неприемлемa. А от президента Украины Владимира Зеленского Помпео ждет «креативных решений» территориальной принадлежности Крыма. Свое заявление политик сделал в ходе заседания неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил в эфире НСН, что все процедуры по возвращению Крыма в состав РФ соответствуют международному праву.
«Все нормы были соблюдены, и кто бы что ни говорил, никаких изменений в этом отношении не будет. Господин Помпео – бывший цээрушник. В момент, когда все это происходило, думаю, знал кое-что, про то, что происходит. Это же не наши депутаты и сенаторы танцевали на Майдане и печеньки дарили – это их люди делали все! Это же не мы вкладывали деньги в политическую систему так называемой новой Украины, а они почти пять миллиардов долларов туда перевели!
Весь креатив у них известен давно, еще с конца XIX века: менять режимы, перекраивать карту мира. Ничего другого нет! Что бы еще они там ни придумали, Крым останется в составе Российской Федерации – это воля народа, который там проживает», - заявил сенатор.
Андрей Климов считает, что очередные высказывания главы Госдепа о Крыме связаны с повышенным вниманием со стороны США к политическим процессам на Украине.
«Как только речь заходит об Украине, они вспоминают Крым. Это уже заезженная пластинка! Сейчас на Украине формируется состав нового правительства. Надо назначить его председателя. США будут пытаться Зеленского на короткий поводок посадить. Сейчас будут назначаться все силовики. Зеленский сам добивается встречи с Трампом. Они хотят, чтобы у Зеленского перед этой встречей даже близко не было мысли крымскую тему оставить в покое. Они хотят превратить его в Порошенко 2.0 – это совершенно очевидно – просто с другими манерами, другим выражением лица, другой биографией. Порошенко списали. И если Зеленский не перестанет заигрывать с ними и дальше, его ждет судьба Порошенко, возможно, даже более печальная. Так что ничего неожиданного в заявлении Помпео нет. Все идет своим чередом», - пояснил эксперт.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН отметил необходимость осознания украинскими политиками исторических процессов, связанных с переходом Крыма под российскую юрисдикцию
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