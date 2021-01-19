В Совфеде подвергли критике отключение связи в консульстве РФ в США

В Совете Федерации считают неспособность США наладить телефонную связь в генконсульстве РФ "дешевой провокацией". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова.

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Климов также добавил, что неспособность властей США в течение суток наладить в консульстве каналы связи может свидетельствовать об утрате страной статуса "высокоразвитой технологичной державы", поскольку считать эту задачу "сложной" могут только "недостаточно развитые" государства.

Агентство со ссылкой на российскую дипмиссию передает, что в генконсульстве России в США с 18 января отключены телефонные линии, также есть неполадки с интернет-соединением.

Ранее НСН писала, что кандидат на должность главы национальной разведки США Эврил Хэйнс в ходе слушаний в Сенате обвинила Россию в попытках усугубить раскол в американском обществе.


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СовфедКонсульствоСША
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