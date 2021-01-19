«Так не делается!» США обвинили в неуважении из-за «отключения» генконсульства РФ

«Конечно, возникают мысли очень-очень близкие к этому, потому что так не делается. Представьте ситуацию, что мы в Москве отключили от связи консульство США. Была бы шумиха, скандалы и так далее. Ссылки на технические проблемы в этом вопросе вызывают серьезные сомнения. Обычно каналы коммуникации резервируются, есть дублирующие линии. Плюс сбои по интернету. Можно было бы предложить IP-телефонию. Вариантов решения такой простой проблемы есть достаточно много. Так как ничего этого не предложено, то возникает несколько мыслей, с чем это может быть связано. Либо с определенными провокациями, либо с инаугурацией Байдена. В конечном итоге опять могут обвинить Россию», - отметил он.

Собеседник НСН также оценил версию о том, что Вашингтон может заподозрить генконсульство России в организации массовых протестов в день инаугурации.

«Сама мысль, что это возможно, может приводить к таким ситуациям. Кто-то боится, кто-то будет это использовать для дискредитации. Помните, как в ситуации с Трампом искали след Кремля? Никакого доказательства так и не было найдено. Теперь они могут придумать новую ситуацию. Всё это приводит к нарушению нормальных дружеских отношений между странами. Обычно правила хорошего тона подразумевают, что о технических неполадках предупреждают и предлагают варианты решения. А в текущей ситуации США проявили неуважение», - констатировал Сурма.

По его мнению, российским дипломатам станет сложнее работать при Байдене.