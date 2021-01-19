«Так не делается!» США обвинили в неуважении из-за «отключения» генконсульства РФ
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России в эфире НСН допустил, что обрыв телефонной связи может быть связан с предстоящей инаугурацией Байдена.
США отключили телефонные линии в генконсульстве России в Нью-Йорке с 18 января, сообщила дипмиссия в Facebook. Также прослеживаются перебои с интернет-связью. Как выяснили журналисты, американская сторона ссылается на технические трудности. При этом 20 января должна состояться инаугурация нового президента США, Джо Байдена.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в эфире НСН не исключил, что отключение связи может быть связано с инаугурацией.
«Конечно, возникают мысли очень-очень близкие к этому, потому что так не делается. Представьте ситуацию, что мы в Москве отключили от связи консульство США. Была бы шумиха, скандалы и так далее. Ссылки на технические проблемы в этом вопросе вызывают серьезные сомнения. Обычно каналы коммуникации резервируются, есть дублирующие линии. Плюс сбои по интернету. Можно было бы предложить IP-телефонию. Вариантов решения такой простой проблемы есть достаточно много. Так как ничего этого не предложено, то возникает несколько мыслей, с чем это может быть связано. Либо с определенными провокациями, либо с инаугурацией Байдена. В конечном итоге опять могут обвинить Россию», - отметил он.
Собеседник НСН также оценил версию о том, что Вашингтон может заподозрить генконсульство России в организации массовых протестов в день инаугурации.
«Сама мысль, что это возможно, может приводить к таким ситуациям. Кто-то боится, кто-то будет это использовать для дискредитации. Помните, как в ситуации с Трампом искали след Кремля? Никакого доказательства так и не было найдено. Теперь они могут придумать новую ситуацию. Всё это приводит к нарушению нормальных дружеских отношений между странами. Обычно правила хорошего тона подразумевают, что о технических неполадках предупреждают и предлагают варианты решения. А в текущей ситуации США проявили неуважение», - констатировал Сурма.
По его мнению, российским дипломатам станет сложнее работать при Байдене.
«Им всегда сложно работать, особенно в странах, напрямую противостоящим России по многим вопросам. Думаю, что сотрудники уже привыкли к таким ситуациям. Ну а когда было легко? Возможно, где-то удастся найти точки соприкосновения. Потенциально при Байдене будет сложнее работать», - заключил преподаватель Дипакадемии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не ждет радикальных перемен в отношениях с Россией после прихода к власти нового президента США Джо Байдена. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с США в различных областях. При этом он добавил, что в ближайшие годы отношения между странами останутся «крайне холодными».
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