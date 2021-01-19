В США обвинили Россию в усугублении разделения в обществе
Кандидат на должность главы национальной разведки США Эврил Хэйнс в ходе слушаний в Сенате заявила, что Россия различными способами пытается усугубить раскол в американском обществе.
«Я сама видела, как Россия использует различные способы в различных кампаниях по влиянию, чтобы усугубить разделение в этой стране и чтобы продвигать экстремизм в каком-то смысле», — цитирует Хэйнс РИА Новости.
Однако потенциальный директор нацразведки не уточнила, о каких действиях российской стороны идёт речь.
Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российско-американские отношения в ближайшее время будут «крайне холодными». В статье для ТАСС политик обратил внимание на команду избранного президента США Джо Байдена, в которую вошли не заинтересованные в улучшении отношений с РФ люди.
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