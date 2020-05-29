В Совфеде высмеяли экс-посла США за поддержку водной блокады Крыма

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН назвал выступление Хербста характерным для всей американской политики, следование которой и создало проблемы Киеву.

«Это заявление, конечно, характеризует американских послов и американскую политику. Хербст в этом смысле является олицетворением американской дипломатической мысли и политики как таковой. Люди, которые заявляют о демократии, о приверженности гуманитарным, общечеловеческим ценностям, рекомендуют морить Крым жаждой и голодом. Они, собственно говоря, все блокады в отношении Крыма поддерживали. То, что делает Украина, она делает с согласия или при постоянных подсказках со стороны США. И то, что Украина сегодня пришла к совершенно плачевному состоянию и во внутренней, и во внешней политике, потеряла часть своей территории — это как раз результат деятельности, в том числе, таких подсказчиков и «учителей»», - заметил российский сенатор.

По мнению Цекова, и Хербста за его заявление, и США в целом за их внешнюю политику нужно привлекать к ответственности.

«Это агрессивная политика, направленная на разжигание войн по всему миру. Они привыкли к безнаказанности. При этом большим умом американская политика в целом не обладает. Действуют по принципу «сила есть, ума не надо», - сказал собеседник НСН.

Что касается «цены Крыма», то для России он бесценен, особенно если помнить, что наши предки положили за него миллионы жизней, добавил Цеков.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал кощунством заявление Хербста в поддержку водной блокады Крыма, а также осудил вмешательство США во внутренние решения суверенных государств.

Украина ещё в 2014 году перекрыла подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 85% потребностей Крыма в пресной воде. Впоследствии к водной блокаде добавилась энергетическая, однако эту проблему российские власти решили, построив энергомост в 2015-2016 годах.

