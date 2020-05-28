В Крыму отреагировали на слова бывшего посла США о водной блокаде

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец счел кощунством заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста, посоветовавшего продолжать водную блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.



Слова Хербста, произнесенные во время онлайн-конференции, разошлись по украинским СМИ. Дипломат также одобрил новые ограничения против РФ.

Чегринец заявил, что крымчан не страшат санкции, однако осудил призывы лишить людей воды и в целом вмешательство США во внутренние решения суверенных государств. Поведение украинских властей политик назвал "выполнением команды" американских лидеров.



Украина осуществляла транзит воды на полуостров, что составляло 85% от необходимых запасов пресной воды. Однако после событий Крымской весны Украина заблокировала передачу воды по Северо-Крымскому каналу.

