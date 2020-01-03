Толстой: Мост открывает возможности для нашего русского Крыма
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Срок меры – четыре года.
Петр Толстой: «Плохая новость, грустная. Будем ждать итогов апелляции. Но, тем не менее, принятое решение, конечно, носит политический характер, иначе непонятно, почему была применена коллективная мера ко всем спортсменам, в том числе и к тем, которые себя не запятнали ничем. Это дискредитация России на международной арене и устранение соперников на международных соревнованиях. Одним выстрелом пытались убить двух зайцев. Но мы уже наблюдали подобное. Уверен, что это бесследно не пройдет, будем на своей правоте настаивать. Рано или поздно победа будет за нами», – прокомментировал вице-спикер для НСН.
Открыто железнодорожное сообщение через Крымский мост
Первый пассажирский поезд № 7/8 «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 24 декабря 2019 года. Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом, возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Петр Толстой: «Это замечательно и это войдет в историю нашей страны. Все те, кто говорил, что строительство моста невозможно, что это компьютерная графика, и все те, кто мечтал взорвать его, как главную связь Крыма с Россией, оказались неправы. Мост открывает огромные возможности для нашего русского Крыма, полностью снимая экономическую блокаду, которую пытались устроить украинские националисты», – рассказывает Петр Толстой в беседе с НСН.
Россия вернулась в ПАСЕ
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без каких-либо ограничений.
Петр Толстой: «Я хочу поблагодарить своих коллег-депутатов, а также коллег из Министерства иностранных дел. Считаю, что Россия в ПАСЕ всегда была полноценным участником, и это итог удачной дипломатии с нашей стороны», - говорит Петр Толстой в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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