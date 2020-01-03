Толстой: Мост открывает возможности для нашего русского Крыма

Петр Толстой: «Плохая новость, грустная. Будем ждать итогов апелляции. Но, тем не менее, принятое решение, конечно, носит политический характер, иначе непонятно, почему была применена коллективная мера ко всем спортсменам, в том числе и к тем, которые себя не запятнали ничем. Это дискредитация России на международной арене и устранение соперников на международных соревнованиях. Одним выстрелом пытались убить двух зайцев. Но мы уже наблюдали подобное. Уверен, что это бесследно не пройдет, будем на своей правоте настаивать. Рано или поздно победа будет за нами», – прокомментировал вице-спикер для НСН.

