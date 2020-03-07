В Совфеде ответили на заявление Зеленского по Донбассу

«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату, а ее президент «жалуется сам на себя». Поэтому сенатор не понимает, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата».

Накануне, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.

