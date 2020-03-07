В Совфеде ответили на заявление Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что ситуация в Донбассе станет непредсказуемой, если Украина решит выйти из переговоров в рамках нормандского формата. Об этом сенатор заявил RT.
Так Владимир Джабаров отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что его страна прекратит переговорный процесс в рамках нормандских договоренностей по Донбассу через год, при условии, если ситуация останется без изменений.
«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — отметил сенатор.
Джабаров подчеркнул, что именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату, а ее президент «жалуется сам на себя». Поэтому сенатор не понимает, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата».
Накануне, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и покинет «нормандскую четверку» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться, напомнили «Известия».
Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН указал на причины вялой активности украинской стороны в плане урегулирования конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, они кроются во внутренней политике Киева.
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