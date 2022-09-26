В Совфеде отрицают появление новых законов об уклонении от мобилизации
Новые законопроекты об усилении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента отсутствуют. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор также подчеркнул, что повестка заседаний Госдумы и Совфеда на этой неделе неделе будет весьма насыщенной. Клишас уточнил, что в основном будут обсуждаться меры социальной поддержки граждан, в том числе тех, кто попал под частичную мобилизацию.
Ранее стало известно, что время пребывания мобилизованных военнослужащих в зоне спецоперации будет зависеть от обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru