Россиянам дали список разрешенных личных вещей для мобилизации
Опубликован список личных вещей, которые разрешено иметь с собой при отправке в зону СВО. Он размещён на запущенном Правительством России портеале «Объясняем.рф».
Уточняется, что мобилизованным гражданам разрешается брать с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, а также фонарик. Кроме того, позволяется иметь походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, теплоиды и мультитул.
«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — сообщает портал.
Ранее попавшим под частичную мобилизацию запретили пользоваться смартфонами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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