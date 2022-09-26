Россиянам дали список разрешенных личных вещей для мобилизации

Опубликован список личных вещей, которые разрешено иметь с собой при отправке в зону СВО. Он размещён на запущенном Правительством России портеале «Объясняем.рф».

Срок нахождения мобилизованных граждан в зоне СВО не установлен

Уточняется, что мобилизованным гражданам разрешается брать с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, а также фонарик. Кроме того, позволяется иметь походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, теплоиды и мультитул.

«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — сообщает портал.

Ранее попавшим под частичную мобилизацию запретили пользоваться смартфонами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МобилизацияПризывникиСпецоперация
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