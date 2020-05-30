В Совфеде отреагировали на информацию о фальшивых долларах для Ливии из РФ

Владимир Джабаров считает, что фейк – звено из одной цепи международных событий вокруг Ливии.

«То там (в Ливии – прим. НСН) наши военные самолеты приземлились, то военные наши туда направлены… Теперь, оказывается, еще валюту фальшивую печатаем… Что там дестабилизировать? Там и так все дестабилизировано. Направлять фальшивую валюту в страну, где, по сути, нет государственности, добить ее существование. Этот фейк создан, чтобы очернить Россию, обвинить в очередном грехе после Крыма, Сирии. В Ливии американцы дружно уничтожали государственность, а теперь пытаются предъявлять какие-то обвинения другим странам, в частности, России», - сказал политик.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН происходящее в Ливии назвал длительной позиционной войной.

«Шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого. Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар – человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет», - сказал Сатановский.

