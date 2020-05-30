В Совфеде отреагировали на информацию о фальшивых долларах для Ливии из РФ
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил, что Госдеп придумал фейк о фальшивых российских долларах для Ливии.
В Госдепартаменте США заявили о 1,1 млрд фальшивых долларов, которые изъяло Правительство Мальты. Деньги напечатаны российской госкомпанией «Гознак», сообщается на сайте американского ведомства.
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной русскими, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии», — приводит цитату «Московский комсомолец».
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН посмеялся над обвинениями Госдепа в адрес России.
«Глупость несусветная! Даже не думал, что такая серьезная организация, как Госдеп США может повестись или распространять такой фейк! Мы (российская госкомпания «Госзнак») никогда не печатали чужих денег - только свои либо валюты тех стран, которые заказывали у нас печать денег, официально обращались. Все!», - заявил сенатор.
Владимир Джабаров считает, что фейк – звено из одной цепи международных событий вокруг Ливии.
«То там (в Ливии – прим. НСН) наши военные самолеты приземлились, то военные наши туда направлены… Теперь, оказывается, еще валюту фальшивую печатаем… Что там дестабилизировать? Там и так все дестабилизировано. Направлять фальшивую валюту в страну, где, по сути, нет государственности, добить ее существование. Этот фейк создан, чтобы очернить Россию, обвинить в очередном грехе после Крыма, Сирии. В Ливии американцы дружно уничтожали государственность, а теперь пытаются предъявлять какие-то обвинения другим странам, в частности, России», - сказал политик.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН происходящее в Ливии назвал длительной позиционной войной.
«Шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого. Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар – человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет», - сказал Сатановский.
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