В Совфеде отказались считаться с мнением Супрун о необходимости России в ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН перестать «терпеть» присутствие России в Совете безопасности организации, а Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим международным организациям посоветовала отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».

«ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — заявила Супрун в своем выступлении на 72-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В России украинскому и.о. министра посоветовали заниматься своими непосредственными обязанностями, а не глупыми заявлениями вне своей компетенции.

«Ей надо здравоохранением заниматься на Украине. Мы – великая держава. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины что-то там сказала не в сфере своей компетенции. Как нам на эту глупость реагировать? Это же глупость! Это не её компетенция», — возмутился в эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.