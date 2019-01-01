В Совфеде отказались считаться с мнением Супрун о необходимости России в ООН
В комитете по международным делам не восприняли всерьез заявления и.о. главы Минздрава Украины.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН перестать «терпеть» присутствие России в Совете безопасности организации, а Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим международным организациям посоветовала отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».
«ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — заявила Супрун в своем выступлении на 72-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
В России украинскому и.о. министра посоветовали заниматься своими непосредственными обязанностями, а не глупыми заявлениями вне своей компетенции.
«Ей надо здравоохранением заниматься на Украине. Мы – великая держава. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины что-то там сказала не в сфере своей компетенции. Как нам на эту глупость реагировать? Это же глупость! Это не её компетенция», — возмутился в эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По словам сенатора, ООН не может существовать без России, что делает заявления Ульяны Супрун ещё абсурднее.
«По сути, Организация объединенных наций существует до тех пор, пока в ней находится в Совете безопасности Российская Федерация, у нее есть право вето. Как только этого не случится, я думаю, что на этом ООН прекратит свое существование. По поводу Супрун, я считаю, что мы зря каждую бредовую идею тиражируем в наших СМИ», — заявил сенатор Климов.
В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины вообще не в праве делать подобные заявления, касающиеся внешней политики.
«Это не её компетенция такие заявления делать. Если бы это был министр иностранных дел, я бы среагировал. А на министра здравоохранения я точно не буду реагировать, это глупость какая-то», — сказал парламентарий.
Стоит отметить, что Ульяна Супрун известна своими скандальными высказываниями. Ранее министр здравоохранения, например, советовала украинцам бороться с онкологией смехом и есть вместо черной икры красную.
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