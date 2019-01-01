Политика

В Совфеде отказались считаться с мнением Супрун о необходимости России в ООН

22 мая10:40
Алена Якушова

В комитете по международным делам не восприняли всерьез заявления и.о. главы Минздрава Украины.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН перестать «терпеть» присутствие России в Совете безопасности организации, а Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим международным организациям посоветовала отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».

«ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — заявила Супрун в своем выступлении на 72-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В России украинскому и.о. министра посоветовали заниматься своими непосредственными обязанностями, а не глупыми заявлениями вне своей компетенции.

«Ей надо здравоохранением заниматься на Украине. Мы – великая держава. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины что-то там сказала не в сфере своей компетенции. Как нам на эту глупость реагировать? Это же глупость! Это не её компетенция», — возмутился в эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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По словам сенатора, ООН не может существовать без России, что делает заявления Ульяны Супрун ещё абсурднее.

«По сути, Организация объединенных наций существует до тех пор, пока в ней находится в Совете безопасности Российская Федерация, у нее есть право вето. Как только этого не случится, я думаю, что на этом ООН прекратит свое существование. По поводу Супрун, я считаю, что мы зря каждую бредовую идею тиражируем в наших СМИ», — заявил сенатор Климов.

В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины вообще не в праве делать подобные заявления, касающиеся внешней политики.

«Это не её компетенция такие заявления делать. Если бы это был министр иностранных дел, я бы среагировал. А на министра здравоохранения я точно не буду реагировать, это глупость какая-то», — сказал парламентарий.

Стоит отметить, что Ульяна Супрун известна своими скандальными высказываниями. Ранее министр здравоохранения, например, советовала украинцам бороться с онкологией смехом и есть вместо черной икры красную.

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ФОТО: РИА Новости/стрингер
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