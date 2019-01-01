Супрун посоветовала изгнать Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала изгнать Россию из Совета Безопасности ООН. Об этом она заявила в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщает RT со ссылкой на Укринформ.

«Страны — члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля», — заявила и.о. главы Минздрава.

Супрун также призвала к расширению санкций в отношении России.

Ульяна Супрун известна своими скандальными высказываниями. Министр здравоохранения, например, советовала украинцам бороться с онкологией смехом и есть вместо черной икры красную, напоминает Ura.ru.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал в эфире НСН, как Киев может продавить в ПАСЕ свою позицию.



