Сенатор не увидел угрозы в антироссийской резолюции в ПАСЕ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил, что, далеко не все страны, которые планируют внести резолюцию, действительно сделают это.

«Во-первых, не уверен, что этот список в реальности будет доказан, даже если внесена будет подобная резолюция. Во-вторых, что это изменит? Абсолютно ничего. Россия в ПАСЕ. Россия получила подтверждение всех своих полномочий. А это – после землетрясения остаточные толчки продолжаются какое-то время, а потом об этом все забудут. Но, я повторяю, это не значит, что в ПАСЕ нас ждет мирная жизнь. Конечно, мы будем подвергаться постоянным нападкам наших друзей “заклятых”. Но мы к этому готовы. Чем это делать “за глаза”, пусть говорят нам это в глаза. Мы будем отвечать на все их выпады», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, член президентского Совета по правам человека Александр Брод и профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма оценили в беседе с НСН шансы российской делегации вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и попытки Украины этому помешать.

