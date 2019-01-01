Не семь, а пять! Сенатор уточнил число бойкотировавших Россию в ПАСЕ стран

Делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев. Решение последовало после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что это не более, чем демарш, да и число стран, бойкотировавших решение вернуть Россию в ПАСЕ, на самом деле преувеличено (слушайте аудио).

«Стран на самом деле не семь, а пять, потому что Словакия записана в этот список ради одного депутата, а вся делегация придерживается противоположной позиции. Поляки тоже пополам примерно разделились. А в остальном - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, потому что игра очевидно плохая. Эта группа стран агрессивно оказывала влияние на ПАСЕ, навязывала свою точку зрения на происходящее. И это не общие европейские принципы работы, ценности, а позиция, вызванная отношениями с Россией. Они хотели нашу страну максимально демонизировать и дистанцировать от Европы. Эта линия сейчас становится еще более очевидной. Итог: эти страны остались в очевидном меньшинстве. Ничего этот демарш не изменит в работе ПАСЕ, а эти страны, побузив, совершенно точно вернутся в Ассамблею, если не в эту, то в следующую сессию – точно», - уверен сенатор.