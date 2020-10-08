«Для красного словца»: В Совфеде не поверили в базу НАТО рядом с Крымом
Заявление главы МИД Украины о базе НАТО у Крыма возмутительно и подрывает международную стабильность, заявил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью BBC, что Киев не против размещения военной базы НАТО на украинской территории неподалёку от Крыма. По его словам, на объекте можно разместить 450 британских десантников.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал подобные заявления возмутительными.
«Они не нацелены на согласие, на мирное существование, они подрывают международную стабильность. Вообще, Кулеба часто озвучивает личную точку зрения, которая не совпадает с официальной позицией Украины», - напомнил он.
Сенатор считает, что иностранные военные базы не появятся рядом с Крымом.
«Однако ситуацию надо отслеживать и готовить меры противодействия, которые не понравятся ни Украине, ни Великобритании. Но в данном случае заявление сделано ради красного словца», - отметил парламентарий.
В свою очередь, бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов рассказал в эфире НСН, какое значение может иметь база НАТО для Украины.
«Никакой угрозы это не представляет, это небольшая группировка войск. Размещение может иметь политическое значение. В данном случае это ущербность Украины, которая не может ни с чем справиться ни по обучению, ни по оснащению, поэтому приглашает различных иностранцев», - отметил он.
Ранее Касатонов в беседе с НСН усомнился в компетентности экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, который опубликовал статью о «российских морских системах слежения». В частности, он назвал Гайдука «мало чего понимающим чудилом». По его словам, система контроля подводной обстановки уже давно перешла на новое поколение.
Украинские военные регулярно приписывают России различные «военные планы» и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается «вернуть Крым» и готовится к полномасштабной войне с Россией. Касатонов тогда призвал Неижпапу не переживать из-за возможного конфликта с Россией, поскольку это, по его мнению, не произойдет даже гипотетически.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Трамп согласился перенести вторые дебаты
- Патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком» для всего мира
- Премьер Армении предрек Европе турок под Веной
- Джонсон и Зеленский обсудили противостояние «влиянию России»
- Россельхознадзор нашел клопов в шампиньонах из Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru