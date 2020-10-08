«Для красного словца»: В Совфеде не поверили в базу НАТО рядом с Крымом

«Они не нацелены на согласие, на мирное существование, они подрывают международную стабильность. Вообще, Кулеба часто озвучивает личную точку зрения, которая не совпадает с официальной позицией Украины», - напомнил он.

Сенатор считает, что иностранные военные базы не появятся рядом с Крымом.

«Однако ситуацию надо отслеживать и готовить меры противодействия, которые не понравятся ни Украине, ни Великобритании. Но в данном случае заявление сделано ради красного словца», - отметил парламентарий.

В свою очередь, бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов рассказал в эфире НСН, какое значение может иметь база НАТО для Украины.

«Никакой угрозы это не представляет, это небольшая группировка войск. Размещение может иметь политическое значение. В данном случае это ущербность Украины, которая не может ни с чем справиться ни по обучению, ни по оснащению, поэтому приглашает различных иностранцев», - отметил он.

Ранее Касатонов в беседе с НСН усомнился в компетентности экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, который опубликовал статью о «российских морских системах слежения». В частности, он назвал Гайдука «мало чего понимающим чудилом». По его словам, система контроля подводной обстановки уже давно перешла на новое поколение.

Украинские военные регулярно приписывают России различные «военные планы» и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается «вернуть Крым» и готовится к полномасштабной войне с Россией. Касатонов тогда призвал Неижпапу не переживать из-за возможного конфликта с Россией, поскольку это, по его мнению, не произойдет даже гипотетически.

