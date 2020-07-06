«Созревает»: Украинского адмирала призвали не переживать из-за войны с Россией

Командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот ведет подготовку на случай полномасштабного военного конфликта с Россией.

При этом он допустил многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения в случае такого столкновения. По словам Неижпапы, возможна «атака российской армии» на Херсонскую область с целью восстановить водоснабжение Крыма.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН призвал Неижапу не переживать из-за возможного конфликта с Россией.

«Что касается командующего, то он говорит все что может. Пусть успокоится, потому что даже гипотетически этого быть не может. Шанс, что такое произойдет, - 1 к 1000», - рассказал адмирал, добавив, что подобные высказывания главкома украинских ВМС связаны с тем, что он проходит процесс «созревания».

Ранее Игорь Касатонов рассказал в эфире НСН, почему планируемые российские вертолетоносцы были бы полезнее на Дальнем Востоке, чем в Черном море.

