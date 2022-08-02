В Совфеде назвали визит Пелоси на Тайвань провокацией

По его словам, он С большим беспокойством наблюдает за ситуацией, связанной с провокационным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

«Посещение Пелоси Тайваня, не согласованное с властями КНР - это чистой воды провокация, полностью расходящаяся с официальной позицией США о существовании одного Китая», - написал он.

Он добавил, что Россия выступила против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «носит сугубо провокационный характер».

