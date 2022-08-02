Китай выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай выражает протест в связи с прилетом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В сообщении ведомства говорится, что Китай считает визит «крупной политической провокацией», США сделано из-за этого «серьезное представление».

Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике.