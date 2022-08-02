Китай выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай выражает протест в связи с прилетом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В сообщении ведомства говорится, что Китай считает визит «крупной политической провокацией», США сделано из-за этого «серьезное представление».

Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике.

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Пекин также призывает Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и не разыгрывать «тайваньскую карту».

Военный самолет с Пелоси на борту приземлился сегодня в Тайбее, где ее встретили представители местных властей. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

Вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором, заявлял ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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