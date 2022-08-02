Песков прокомментировал возможный визит Пелоси на Тайвань

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «носит сугубо провокационный характер», сообщает ТАСС.

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По его словам, «всё, что связано с этим турне ведёт к росту напряжённости в регионе».

«Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит. Но всё, что связано с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в китайских СМИ появилась информация о выходе двух авианосцев Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань, сообщает RT.

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