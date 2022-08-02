Песков прокомментировал возможный визит Пелоси на Тайвань
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «носит сугубо провокационный характер», сообщает ТАСС.
По его словам, «всё, что связано с этим турне ведёт к росту напряжённости в регионе».
«Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать всё-таки, долетит она дотуда или не долетит. Но всё, что связано с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в китайских СМИ появилась информация о выходе двух авианосцев Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань, сообщает RT.
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