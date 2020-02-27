В Совфеде назвали позицию Украины по долгам бывшего СССР несправедливой

Россия, став правопреемницей Советского Союза, взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик бывшего СССР в обмен на активы за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Как отметил президент страны, в тот момент «весь мир был очень счастлив».

«Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — напомнил Путин.

Глава государства уточнил, что все кредиты уже погашены, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в интервью НСН, что Украина заняла в этом вопросе неприемлемую позицию.

«Насколько я знаю, речь идет только об одной республике - Украине. Поверьте, ситуация таким образом комментируется не потому что у нас такие отношения с Украиной, эта проблема существовала с момента достижения соглашения по этому вопросу. Киев с удовольствием воспользовался той его частью, которая позволяла не брать на себя долю советского долга. Украина не выплатила ни копейки по бывшим советским долгам. Но та же Украина с 1991 года отказывалась согласовывать переход части собственности на советскую недвижимость за рубежом на России», - отметил Косачев.