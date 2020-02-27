В Совфеде назвали позицию Украины по долгам бывшего СССР несправедливой
Председатель комитета Совфеда по международным делам заявил НСН, что Киев в вопросе погашения советских долгов выставил себя нечестным партнёром.
Россия, став правопреемницей Советского Союза, взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик бывшего СССР в обмен на активы за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Как отметил президент страны, в тот момент «весь мир был очень счастлив».
«Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», — напомнил Путин.
Глава государства уточнил, что все кредиты уже погашены, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в интервью НСН, что Украина заняла в этом вопросе неприемлемую позицию.
«Насколько я знаю, речь идет только об одной республике - Украине. Поверьте, ситуация таким образом комментируется не потому что у нас такие отношения с Украиной, эта проблема существовала с момента достижения соглашения по этому вопросу. Киев с удовольствием воспользовался той его частью, которая позволяла не брать на себя долю советского долга. Украина не выплатила ни копейки по бывшим советским долгам. Но та же Украина с 1991 года отказывалась согласовывать переход части собственности на советскую недвижимость за рубежом на России», - отметил Косачев.
Собеседник НСН добавил, что речь шла о зданиях посольств, здания торгпредств, других государственных советских организаций. И до сих пор в целом ряде стран права собственности так и не переоформлены на Россию, хотя располагаются там отечественные учреждения.
«Такая ситуация сложилась в силу специфической позиции Украины, нечестной, несправедливой и точно недружественной. Насколько я знаю, никакая больше из союзных республик такой позиции не занимает», -уточнил Константин Косачев.
Добавим, представители рабочей группы выступили с предложением указать в Конституции суммы выплаченных долгов, но глава России не поддержал его.
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