В Киеве заявили о претензиях на Алмазный фонд России

Тягнибок отметил, что Киев должен пойти по примеру Польши и прибалтийских республик, при этом Россия, по его словам, должна Украине не только за «Вторую мировую», но и за раскулачивание, коллективизацию, «три голодомора» и «десятки миллионов» погибших украинцев.

«За украденные из Ощадбанка сбережения, за причитающиеся нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР», - цитируют Тягнибока «Известия».

Ранее лидер прaвящей в Польше пaртии «Прaво и спрaведливость» (PiS) Ярослaв Кaчиньский заявил о том, что Варшава должна потребовать компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой войны, как от Германии, так и от России.

