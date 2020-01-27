В Киеве заявили о претензиях на Алмазный фонд России

27 января 202019:22

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал власти страны предъявить финансовые претензии России. Политик, в частности, заявил о претензиях Киева на часть Алмазного фонда России.

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Тягнибок отметил, что Киев должен пойти по примеру Польши и прибалтийских республик, при этом Россия, по его словам, должна Украине не только за «Вторую мировую», но и за раскулачивание, коллективизацию, «три голодомора» и «десятки миллионов» погибших украинцев.

«За украденные из Ощадбанка сбережения, за причитающиеся нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР», - цитируют Тягнибока «Известия».

Ранее лидер прaвящей в Польше пaртии «Прaво и спрaведливость» (PiS) Ярослaв Кaчиньский заявил о том, что Варшава должна потребовать компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой войны, как от Германии, так и от России.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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