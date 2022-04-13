В Совфеде назвали страны, которые не допустят вхождения Украины в ЕС

В Европе есть как минимум две страны, которые сделают все, чтобы Украина не вошла в ЕС - Франция и Германия. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на члена Совета Федерации России Сергея Цекова.

По его словам, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью». Сенатор подчеркнул, что Киев «будет сидеть на бюджете Германии и Франции.

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Цеков считает, что Украина является оружием в руках США для противодействия России, поэтому стремление украинского лидера Владимира Зеленского в ЕС – «наивно».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединение новой страны к Евросоюзу обычно длится годы. При этом, по ее словам, в экстраординарной ситуации, в которой находится Украина, возможно предпринять нестандартные шаги.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГерманияФранцияСовет Федерации РФУкраинаЕвросоюз
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