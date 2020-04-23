Вагнеровцы могли захватить ливийское химическое оружие

Российскую частную военную компанию Вагнер обвинили в применении химического оружия на территории Ливии. Об этом заявил министр внутренних дел правительства национального согласия страны Фатхи Башага, пишет Anadolu.

«Ополченцы, связанные с Вагнером, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», - заявил Башага.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН сообщил, что если это правда, то оружие скорее всего было захвачено на территории Ливии.

«Россия официально свои запасы химического оружия уничтожила. И до сегодняшнего дня мне не приходилось в этом сомневаться. Возможно, это было химическое оружие, захваченное на территории Ливии, потому что у Ливии были серьёзные его запасы. Это единственный вариант, и я не могу себе представить, чтобы вагнеровцы притащили из России в Ливию химическое оружие. А для того, чтобы доказать факт его применения, должна приехать комиссия и взять соответствующие пробы грунта и воздуха. Нужны обученные люди и специальное оборудование», - сообщил Игорь Никулин.