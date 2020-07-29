«Предвыборный фейк». Ветеран «Альфы» не поверил в задержание 30 наемников в Минске
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что перед президентскими выборами в Белоруссии не исключены провокации.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, передаёт агентство БелТА. Операция прошла под Минском накануне ночью, говорится в сообщении. Другие подробности пока не известны.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что его смущает факт предстоящих выборов в Белоруссии. По его словам, новость может оказаться фейком.
«Я с большой долей пессимизма отношусь к этому сообщению. У президента Лукашенко 9 августа выборы. Сейчас все идет под определенную заточку под выборы. Верить тому, что задержали 30 человек частной военной компании на территории Белоруссии перед выборами, с трудом в это верю. Это очень большое количество народу. Если он намекает на ЧВК, которое якобы является принадлежностью России, то думаю, это совершенно не так. Эту информацию нужно проверять еще несколько раз», - посоветовал он.
Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Ранее Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет революций, так как «революционеров нет». При этом он подчеркнул, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов.
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