В Совфеде назвали настоящих врагов Великобритании
Сенаторы в эфире НСН заявили, что британские власти пытаются с помощью обвинений в адрес России отвлечь внимание от настоящих проблем внутри страны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может назвать Россию самой большой угрозой для безопасности, пишет The Times. По сведениям СМИ, лидер Консервативной партии может сделать соответствующее заявление уже 16 марта.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что британские власти пытаются прикрыть Россией настоящих своих врагов.
«У Великобритании немало проблем с Европейским союзом, ведь он не является дружеской структурой для Лондона. Может быть, Джонсон намерен назвать Россию врагом для того, чтобы каким-то образом решить вопросы с Евросоюзом. Чтобы отвлечь внимание между Брюсселем и Лондоном, переключившись на взаимоотношения Лондона и Москвы. Должен заметить, что мы-то за Лондоном не бегаем, не заставляем с нами дружить. У нас хватает партнером по всему миру, но мы ни перед кем не закрываем двери», - отметил парламентарий.
В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН уточнил, что Британия несет большую угрозу для России, чем Россия для нее.
«Я б хотел спросить Джонсона: когда российские войска высаживались на территории Великобритании? Никогда. А вот британские солдаты высаживались на территории России в 1918 году. Так кто кому больше угрожает? Джонсон просто валит с больной головы на здоровую. Истинная проблема – Великобритания вышла из Евросоюза, у нее сложности с вакцинацией, большие потери от пандемии. Из-за ухудшения уровня жизни они пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах. Но мы этого не боимся», - заключил сенатор.
Ранее МИД Великобритании получил представление от посольства России в Лондоне по поводу антироссийской кампании в СМИ. Российский дипломат подчеркнул, что реакция Британии не была конструктивной, что «усиливает впечатление о системной работе» Лондона против Москвы.
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