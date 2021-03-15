В Совфеде назвали настоящих врагов Великобритании

«У Великобритании немало проблем с Европейским союзом, ведь он не является дружеской структурой для Лондона. Может быть, Джонсон намерен назвать Россию врагом для того, чтобы каким-то образом решить вопросы с Евросоюзом. Чтобы отвлечь внимание между Брюсселем и Лондоном, переключившись на взаимоотношения Лондона и Москвы. Должен заметить, что мы-то за Лондоном не бегаем, не заставляем с нами дружить. У нас хватает партнером по всему миру, но мы ни перед кем не закрываем двери», - отметил парламентарий.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН уточнил, что Британия несет большую угрозу для России, чем Россия для нее.