Экспорт Великобритании в ЕС сократился в январе на 41% после Brexit
Показатели экспорта товаров из Великобритании в страны Евросоюза снизились в январе на 40,7% после завершения переходного периода после Brexit в конце декабря 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежемесячный отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.
Также отмечается, что импорт ЕС в Великобританию сократился на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.
ВВП Великобритании на фоне выхода из состава ЕС сократился на 2,9% в сравнении с декабрем 2020 года. Эксперты также связывают снижение ВВП с введением общенационального локдауна после обнаружения британского штамма SARS-CoV-2.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак накануне представил бюджет на предстоящий финансовый год. По оценкам экспертов, ВВП страны вырастет на 4%.
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