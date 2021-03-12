Экспорт Великобритании в ЕС сократился в январе на 41% после Brexit

Показатели экспорта товаров из Великобритании в страны Евросоюза снизились в январе на 40,7% после завершения переходного периода после Brexit в конце декабря 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежемесячный отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Также отмечается, что импорт ЕС в Великобританию сократился на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

ВВП Великобритании на фоне выхода из состава ЕС сократился на 2,9% в сравнении с декабрем 2020 года. Эксперты также связывают снижение ВВП с введением общенационального локдауна после обнаружения британского штамма SARS-CoV-2.