Великобритания отложит ратификацию торговой сделки с Евросоюзом до апреля

Великобритания согласилась перенести ратификацию соглашения о формате отношений и торговле с Евросоюзом на апрель. Об этом сообщается в письме главы канцелярии британского правительства Майкла Гоува зампреду Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Ранее Брюссель попросил Лондон перенести срок ратификации с конца февраля на конец апреля для того, чтобы документ мог быть переведен на все языки стран союза для утверждения в Европарламенте.

«Могу подтвердить, что Соединенное Королевство согласно на то, чтобы дата, начиная с которой прекратится временное применение договоренностей, <…> была перенесена на 30 апреля», — цитирует заявление ТАСС.

Великобритания покинула Евросоюз в феврале прошлого года. В декабре 2020 года государство и ЕС достигли соглашения по условиям сотрудничества после Brexit. Новая сделка включает свободную торговлю, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству, сбалансированный доступ к морским ресурсам, равный доступ граждан к европейским и британским социальным системам.

