Джабаров: Польша переживает за доходы от российского газа, а не за Украину

Польше не настроена жестко против России, однако ей не нравятся проекты вроде «Северного потока-2». Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его словам, Варшава считает, что деньги Евросоюза, потраченные на этот газопровод, пойдут на разработки российских вооружений. Также, как считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг слова Моравецкого.