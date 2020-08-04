Джабаров: Польша переживает за доходы от российского газа, а не за Украину

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг слова польского премьера Матеуша Моравецкого.



Польше не настроена жестко против России, однако ей не нравятся проекты вроде «Северного потока-2». Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его словам, Варшава считает, что деньги Евросоюза, потраченные на этот газопровод, пойдут на разработки российских вооружений. Также, как считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг слова Моравецкого.

«Газпром» обжалует штраф польского регулятора за «Северный поток - 2»

«Польский товарищ лукавит, это видно. Он переживает не за Украину, а за то, что транзит пройдет мимо Украины и, соответственно, Польши. Это прямая потеря денег за транспортировку газа. Это все придумки, насчет «финансирования российского оружия». У России масса других источников для финансирования. Судьба Украины его волнует в последнюю очередь», - заключил Джабаров.

Накануне Польша выставила штраф «Газпрому» на 57 млн долларов за непредоставление сведений о строительстве «Северного потока-2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Газпрому» не надо оплачивать назначенный поляками штраф.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2УкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры