«Газпром» обжалует штраф польского регулятора за «Северный поток - 2»
«Газпром» будет подавать апелляцию в суд на штраф, который назначило российскому концерну Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши за отказ предоставить запрошенные данные по проекту «Северный поток – 2». Об этом информирует пресс-службе компании.
Там уточнили, что для начала холдинг должен изучить официальное решение UOKiK. Как только штраф обжалуют в суде, его нельзя будет взыскать до момента вступления в силу соответствующего решения суда на поданную апелляцию, передает Газета.ру.
В «Газпроме» особо подчеркнули, что запрошенные польской стороной сведения не имела никакого отношения к предмету антимонопольного расследования. При этом концерн просил Управление обосновать правомочность запроса, однако так и не получил ответа.
UOKiK требует с «Газпрома» 57 миллионов долларов. Ранее это же полькой управление оштрафовало французскую компанию Engie на 40,3 миллиона евро за отказ от сотрудничества в рамках этого же расследования.
Штраф — это только начало, Варшава не собирается на этом останавливаться, что грозит «Газпрому» более серьезными фискальными мерами, заявил РИА ФАН глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в этом деле на первый план выходит не экономическая составляющая, а политика.
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