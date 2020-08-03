В Совфеде назвали «лукавством» слова советника Трампа о дружбе с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказала НСН, что на самом деле скрывается за заявлением советника президента США Роберта О'Брайена о дружбе с Россией.

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью газете The Washington Post рассказал о видении Вашингтона американо-российских отношений. Он заявил, что дружба между США и Россией была бы выгодна обеим странам. О'Брaйен отметил, что, несмотря нa вводимые сaнкции против российских предпринимaтелей и компaний, в отношениях Москвы и Вaшингтонa есть несколько нaпрaвлений для рaзвития. В чaстности, диaлог продлении СНВ-3 и борьбa с терроризмом.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что сомневается в искренности слов американской стороны.

«Связано это высказывание с рядом существующих проблема. Есть проблема договора СНВ-3. Сейчас Вашингтон публично демонстрирует некую приверженность к взаимопониманию с Москвой, но при этом ставит условие, что третьей стороной договора СНВ-3 будет Китай… Подобными вещами они (Вашингтон - прим. НСН) создают условия, для морального оправдания срыва международных договоров. Так что к их заявлениям я отношусь настороженно», - сказал Клинцевич.

Китай назвал условие переговоров с США по ядерному оружию

При этом он считает, что «плохой мир всегда лучше хорошей войны».

«Срываются основополагающие договоры, которые определяют безопасность мира на десятилетия. При этом Китай никак не будет в этом участвовать. Позиция США – это лукавство", - подчеркнул сенатор.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил в эфире НСН, что решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до президентских выборов в США.

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ФОТО: РИА Новости
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