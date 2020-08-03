В Совфеде назвали «лукавством» слова советника Трампа о дружбе с Россией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказала НСН, что на самом деле скрывается за заявлением советника президента США Роберта О'Брайена о дружбе с Россией.
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью газете The Washington Post рассказал о видении Вашингтона американо-российских отношений. Он заявил, что дружба между США и Россией была бы выгодна обеим странам. О'Брaйен отметил, что, несмотря нa вводимые сaнкции против российских предпринимaтелей и компaний, в отношениях Москвы и Вaшингтонa есть несколько нaпрaвлений для рaзвития. В чaстности, диaлог продлении СНВ-3 и борьбa с терроризмом.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что сомневается в искренности слов американской стороны.
«Связано это высказывание с рядом существующих проблема. Есть проблема договора СНВ-3. Сейчас Вашингтон публично демонстрирует некую приверженность к взаимопониманию с Москвой, но при этом ставит условие, что третьей стороной договора СНВ-3 будет Китай… Подобными вещами они (Вашингтон - прим. НСН) создают условия, для морального оправдания срыва международных договоров. Так что к их заявлениям я отношусь настороженно», - сказал Клинцевич.
При этом он считает, что «плохой мир всегда лучше хорошей войны».
«Срываются основополагающие договоры, которые определяют безопасность мира на десятилетия. При этом Китай никак не будет в этом участвовать. Позиция США – это лукавство", - подчеркнул сенатор.
Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил в эфире НСН, что решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до президентских выборов в США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- Личные данные миллиона московских водителей продаются в сети
- В Москве стартовал сезон продажи арбузов
- Стало известно, как часто россияне сталкиваются с домогательствами на работе
- ФСБ задержали в России десятки подпольных оружейников
- Мантуров пообещал россиянам миллионы доз вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru