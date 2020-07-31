Договор СНВ-3 могут продлить к выборам в США
Это выгодно самому Трампу, ему надо набрать внешнеполитические очки перед выборами.
Решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до октября, рассказал НСН политолог Андрей Суздальцев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не настаивают на том, чтобы к контролю над вооружениями непременно подключился Китай. Он планирует сначала решить вопрос с Россией, а Китай, по его мнению, сейчас намного менее мощная ядерная держава.
По словам Суздальцева, попытка втянуть Китай в переговоры не удалась, так как тогда надо включать в переговоры и Францию с Великобританией, у которых сопоставимые с Китаем запасы ядерного оружия.
«У администрации Трампа за четыре года президентства нет ни одной внешнеполитической победы. Потому они оперативно пытаются решить проблему СНВ-3. У них осталось пара месяцев до выборов, когда ее можно решить. Иначе она достанется демократам, что малоприятно для Республиканской партии», - пояснил эксперт.
Договор СНВ-3 действует с 2011 года и истекает в феврале 2021 года. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай.
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