Китай назвал условие переговоров с США по ядерному оружию

Власти Китая не получили от Вашингтона ответа на вопрос о том, каким образом американцы хотят добиться паритета по ядерным вооружениям, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

По его словам, для этого либо Китай должен увеличить свой арсенал до уровня США, либо американцы – снизить свой арсенал до уровня Китая.

«Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», - цитирует Фу Цуна. Китайский дипломат полагает, что этого не произойдёт.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал включить в новое соглашение по контролю над вооружениями ядерные арсеналы и России, и Китая, передаёт RT.

В настоящее время между Россией и США действует договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3). Он истекает в 2021 году. США пока не объявили о намерении его продлить и настаивают на включении Китая в переговоры.

