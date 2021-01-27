«Россия потеряет территории». Стрелков о словах Путина про мировую войну

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке в эфире НСН поставил под сомнение слова президента России, исключившего вероятность новой мировой войны.



Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, что глобальный конфликт, подобный Второй мировой войне, сейчас невозможен, но существует вероятность «срыва в мировом развитии» и «борьбы всех против всех».

По мнению Путина, это чревато разрушением таких традиционных ценностей, как семья, и базовых свобод человека.

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ Игорь Стрелков в эфире НСН раскритиковал мнение Путина.

Путин надеется, что глобальный «горячий конфликт» сейчас невозможен

«Невозможного в мире не бывает ничего. Пока существуют национальные государства, будет существовать соперничество между ними. История показывает: сколько бы ни говорили о вечном мире, он никогда не наступает. Поэтому зарекаться от вооруженных конфликтов невозможно. А вот насчет войны всех против всех Путин, мягко говоря, лукавит. Сейчас в мире наметилось противостояние между двумя сверхдержавами – Соединенными Штатами и стремительно усиливающимся Китаем. Нарастание этого конфликта, борьбу за сферы влияния мы будем наблюдать в ближайшее десятилетие», - считает Стрелков.

По его словам, в этой ситуации РФ может стать территорией, за которую будет идти борьба.

«Поэтому возможность глобального конфликта между сверхдержавами я бы не стал отрицать. А вот насчет войны всех против всех – да, международная система безопасности, сложившаяся после Второй мировой войны, фактически обрушена, региональных конфликтов будет много, но они будут протекать на фоне противостояния Китая и США, двух новых гегемонов», - подчеркнул Стрелков.

По его мнению, России было бы желательно воздержаться от вхождения в лагерь Китая или США, «чтобы не оказаться полем боя».

«Где бы Российская Федерация ни оказалась, воевать придется ей, ее руками будут воевать. С последующим уничтожением, потерей территории, населения, экономики, самого государства. Насколько реально сохранение Россией нейтралитета, я сказать не возьмусь. Пока все идет к тому, что после Путина придет еще более подчиненный Западу человек, который втянет нас в это противостояние на стороне западного блока. Сейчас это наиболее вероятно», - заключил собеседник НСН.

Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что Россия не в состоянии воевать с США на Ближнем Востоке.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Игорь СтрелковРоссияСША
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