Путин надеется, что глобальный «горячий конфликт» сейчас невозможен

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что мировая война сейчас невозможна.

В ходе его онлайн-выступления на Давосском форуме глава государства отметил, что такой конфликт в мире привел бы к концу цивилизации.

Ранее в своем выступлении Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по характеру вызовов и угроз и увидел риск столкнуться с глобальным срывом в войну всех против всех.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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