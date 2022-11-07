Песков заявил об отсутствии возможности продолжить переговоры с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва говорила об этом неоднократно, однако возможности продолжить диалог с Киевом в настоящий момент нет.
«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров... в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна иметь полную свободу действий и сама решать, когда она хочет провести и считает ли такие переговоры перспективными, пишут «Известия».
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