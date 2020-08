В Совфеде предупредили Лебедева – младшего: пэр уже не станет российским сенатором

Королева Елизавета II одобрила список пожизненных пэров Великобритании. В этом списке значится сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений, который теперь войдет в верхнюю палату парламента страны. Владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает The Spectator.

Член Совфеда РФ Сергей Цеков в беседе с НСН напомнил, что принятие пэрства Лебедевым-младшим закрывает путь ему в госструктуры России.

«У нас [в России] он не может быть сенатором или замещать вообще какую-либо государственную должность. И это очень правильно. Потому что человек, которому необходимо это пэрство, это человек, который, если еще не разорвал, то разрывает отношения [с Россией]», - пояснил свою позицию Цеков и добавил, что Лебедев-младший стал большим англичанином, чем россиянином.