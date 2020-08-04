В Совфеде предупредили Лебедева – младшего: пэр уже не станет российским сенатором
Член Совета Федерации в эфире НСН заявил, что сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений, войдя в верхнюю палату парламента Великобритании, разорвёт все отношения с Россией.
Королева Елизавета II одобрила список пожизненных пэров Великобритании. В этом списке значится сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений, который теперь войдет в верхнюю палату парламента страны. Владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает The Spectator.
Член Совфеда РФ Сергей Цеков в беседе с НСН напомнил, что принятие пэрства Лебедевым-младшим закрывает путь ему в госструктуры России.
«У нас [в России] он не может быть сенатором или замещать вообще какую-либо государственную должность. И это очень правильно. Потому что человек, которому необходимо это пэрство, это человек, который, если еще не разорвал, то разрывает отношения [с Россией]», - пояснил свою позицию Цеков и добавил, что Лебедев-младший стал большим англичанином, чем россиянином.
Всего в список пэров, который был ныне одобрен Елизаветой II, включает 36 человек. В их числе: бывшие министры финансов Великобритании Филип Хаммонд и Кен Кларк; биограф бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер и экс-редактор газеты The Daily Telegraph Чарльз Мур; муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип; бывший замминистра образования и младший брат премьера Джо Джонсон.
О дружбе Евгения Лебедева с премьером Великобритании рассказывал и сам Лебедев-старший, об этом пишет «Коммерсантъ». По его словам, мужчины дружат уже около 12 лет. Также ряд иностранных изданий отмечали присутствие Бориса Джонсона на вечеринках устраиваемых Евгением в разные годы и даже в разных странах - в королевском парке Лондона Ридженс-парке на следующий день после победы в выборах 2019 года; в Италии в 2018 году.
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