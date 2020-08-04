Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в беседе с НСН поддержал решение Елизаветы II.

«Это стоящий человек, способный на многое и совершенно порядочный и в большом плане, и в личном», - подчеркнул экс-президент СССР.

Отметим, что Горбачеву совместно с Александром Лебедевым принадлежит 24% российской общественно-политической газеты «Новая газета».

По информации «Коммерсанта», который ссылается на Лебедева-старшего, Евгений Лебедев дружит с премьер-министром Великобритании уже порядка 12 лет. Также о связи между ними сообщило и «Иносми.ру» - Джонсон был замечен на ряде вечеринок, организованных Лебедевым в разные года. Кроме того, издание предполагает, что премьер рекомендацией к присвоению пэрства обеспечил себе более позитивное освещение деятельности правительства на страницах газет Лебедева-младшего.



