Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в эфире НСН охарактеризовал сына российского бизнесмена Александра Лебедева Евгения, ставшего пожизненным пэром в Британии.
Королева Великобритании Елизавета II одобрила список пожизненных пэров, в который вошел сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений. Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании. The Spectator уточняет, что назначить Евгения Лебедева пожизненным пэром рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон.
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в беседе с НСН поддержал решение Елизаветы II.
«Это стоящий человек, способный на многое и совершенно порядочный и в большом плане, и в личном», - подчеркнул экс-президент СССР.
Отметим, что Горбачеву совместно с Александром Лебедевым принадлежит 24% российской общественно-политической газеты «Новая газета».
По информации «Коммерсанта», который ссылается на Лебедева-старшего, Евгений Лебедев дружит с премьер-министром Великобритании уже порядка 12 лет. Также о связи между ними сообщило и «Иносми.ру» - Джонсон был замечен на ряде вечеринок, организованных Лебедевым в разные года. Кроме того, издание предполагает, что премьер рекомендацией к присвоению пэрства обеспечил себе более позитивное освещение деятельности правительства на страницах газет Лебедева-младшего.
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