Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему

Королева Великобритании Елизавета II одобрила список пожизненных пэров, в который вошел сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений. Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании. The Spectator уточняет, что назначить Евгения Лебедева пожизненным пэром рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон.