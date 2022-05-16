В Совфеде исключили запрет в России проукраинских партий

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что запрет на Украине пророссийских партий не позволяет осуществлять деятельность силам, которые могли бы работать на «укрепление дружбы и сотрудничества» между странами, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, в России уже действуют требования к политикам, имеющим связи с зарубежными государствами, поэтому вводить в РФ запрет, аналогичный украинскому, нет необходимости.

«Мы в России не боремся с каким-то народами, странами», - подчеркнул политик.

Сенатор добавил, что для России не имеет значения, с каким государством связан политик - он просто должен проинформировать избирательную комиссию о наличии такой связи, а решение будет принимать избиратель.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий основания для запрета в стране пророссийских политических партий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСовет Федерации РФАндрей Климов
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