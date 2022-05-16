В Совфеде исключили запрет в России проукраинских партий

По его словам, в России уже действуют требования к политикам, имеющим связи с зарубежными государствами, поэтому вводить в РФ запрет, аналогичный украинскому, нет необходимости.

«Мы в России не боремся с каким-то народами, странами», - подчеркнул политик.

Сенатор добавил, что для России не имеет значения, с каким государством связан политик - он просто должен проинформировать избирательную комиссию о наличии такой связи, а решение будет принимать избиратель.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий основания для запрета в стране пророссийских политических партий.

