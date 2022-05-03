Рада одобрила запрет на Украине пророссийских партий

По его словам, включение в документ положения о «пророссийской позиции» и запрет деятельности политических организаций, не разделяющих господствующей на Украине националистической идеологии, поддержали 330 из 450 депутатов украинского парламента.Верховной рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины была приостановлена деятельность нескольких политических партий на период военного положения в стране, сообщает RT.

