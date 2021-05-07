В Совфеде без оптимизма восприняли заявление Блинкена в Совбезе ООН
Сенатор Владимир Джабаров предложил после заявления Блинкена о нарушении со стороны США «порядка, основанного на правилах», подождать следующих шагов Вашингтона.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что ряд действий американских властей за последние годы подрывал «порядок, основанный на правилах», сообщает ТАСС.
«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы всё ещё ему», - резюмировал госсекретарь.
Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире НСН напомнил, что в США политики часто говорят одно, а делают другое.
«Пока эти слова Блинкена (о подрыве США «порядка, основанного на правилах» - прим. НСН) не подкреплены делами. США уже много лет говорили одно, делали другое, а в результате получалось третье. Пока мы только знаем, что Вашингтон разрывает договоры, не дает нормально работать консульским и посольским службам, вмешиваются во внутренние дела всех стран, при этом обвиняя других, в частности Россию, в том, что они вмешиваются во внутренние дела США. Пока слова с делами у США не очень коррелируются. Если же США изменят свою политику, это будет хорошим примером для всех остальных стран. Поэтому надо подождать реальных действий Вашингтона», - предложил сенатор.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.
«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.
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