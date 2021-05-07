В Совфеде без оптимизма восприняли заявление Блинкена в Совбезе ООН

«Пока эти слова Блинкена (о подрыве США «порядка, основанного на правилах» - прим. НСН) не подкреплены делами. США уже много лет говорили одно, делали другое, а в результате получалось третье. Пока мы только знаем, что Вашингтон разрывает договоры, не дает нормально работать консульским и посольским службам, вмешиваются во внутренние дела всех стран, при этом обвиняя других, в частности Россию, в том, что они вмешиваются во внутренние дела США. Пока слова с делами у США не очень коррелируются. Если же США изменят свою политику, это будет хорошим примером для всех остальных стран. Поэтому надо подождать реальных действий Вашингтона», - предложил сенатор.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.

«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.





