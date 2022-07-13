В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
В Верховную Раду Украины внесли законопроект о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещенная в России).
Сенатор Владимир Джабаров призвал Украину не смешить цивилизованный мир.
«А почему бы Верховной Раде не признать заодно Веймарскую Республику, Дальневосточную Республику, или Австро-Венгерскую империю? Бред какой-то. Верховной Раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что признать несуществующее государство собралась страна с утраченным суверенитетом.
«Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путин Дмитрий Песков назвал инициативу украинского парламента юридической безграмотностью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
- Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
- В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
- Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
- Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
- В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
- «От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
- В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
- Адвокат: Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ
- ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru