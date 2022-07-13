В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещенная в России).

Кадыров прокомментировал предложение Рады признать независимость Ичкерии

Сенатор Владимир Джабаров призвал Украину не смешить цивилизованный мир.

«А почему бы Верховной Раде не признать заодно Веймарскую Республику, Дальневосточную Республику, или Австро-Венгерскую империю? Бред какой-то. Верховной Раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что признать несуществующее государство собралась страна с утраченным суверенитетом.

«Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путин Дмитрий Песков назвал инициативу украинского парламента юридической безграмотностью.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Верховная РадаЧечняРоссияСовет Федерации РФ
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